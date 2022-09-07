Норвегия готова обсуждать ценовые ограничения на поставки газа в Европу

Норвегия готова обсуждать с европейскими партнерами потенциальные долгосрочные соглашения на поставку газа, а также ценовые ограничения, чтобы помочь смягчить текущий энергетический кризис, заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре в интервью газете Financial Times.
Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Европу после сокращения поставок из РФ. Кроме того, страна поставляет в регион крупные объемы нефти и электроэнергии.
По словам Стёре, Европа в данный момент активно обсуждает вопрос о том, как работают энергетические рынки, как государства могут обеспечить более доступные цены для граждан, семей и отраслей, и как можно решить проблему нехватки газа, спровоцированную российской военной операцией на Украине.
"Норвегия не закрывает двери для этих обсуждений", - сказал он.
При этом, по мнению Стёре, странам ЕС необходимо быть внимательными и не принимать меры, которые в конечном итоге поставят под угрозу поставки энергоресурсов в регион перед началом зимы.
Отвечая на вопрос о том, мог бы Осло согласиться на добровольное ограничение стоимости поставляемого газа, премьер-министр заявил, что не отвергает "никакие идеи, способные продвинуть Европу вперед". "Это будет в интересах Норвегии, если мы сократим нестабильность, если мы повысим безопасность наших союзников и партнеров", - сказал он.
По словам Стёре, его страна увеличила поставки газа в Европу на 10% в этом году и хочет быть "предсказуемым и долгосрочным" партнером.
При этом некоторые представители нефтегазовой отрасли за пределами Норвегии считают, что она должна приложить больше усилий, чтобы помочь Европе перед сложной зимой, когда многие государства региона сталкиваются с рецессией и рекордной стоимостью энергоресурсов.
Источники FT отмечают, что Equinor и другие норвежские компании обсуждают с клиентами возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку газа по цене ниже текущей, но выше уровня прошлого года. Главный исполнительный директор Equinor Андерс Опедаль сообщил газете, что европейские клиенты запрашивают различные условия поставок газа, в том числе возможность заключения долгосрочных контрактов. "Мы всегда открыты к обсуждению различных вариантов поставок", - сказал Опедаль.
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