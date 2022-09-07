Латвия приостановила экономическое и научно-техническое сотрудничество с Белоруссией

Действие соглашения о сотрудничестве между Латвией и Белоруссией в экономической и научно-технической сферах приостанавливается с 9 сентября решением кабинета министров Латвии.
"Действие соглашения приостанавливается с 9 сентября 2022 года до принятия решения кабинетом министров о возобновлении", - говорится в документе, размещенном на правовом портале Латвии.
Это соглашение, целью которого являлись "создание благоприятных условий для экономического сотрудничества, а также расширение взаимоотношений в области экономики и технологий", было подписано правительствами Латвии и Белоруссии 21 апреля 2004 года в Минске. Договор касался промышленной сферы, туризма, транспорта, фармацевтики, сельского хозяйства, инвестиционной политики, инноваций и т.д.
Ранее правительство Латвии заявило о выходе в одностороннем порядке из межправительственного соглашения с Белоруссией об основных принципах трансграничного сотрудничества.
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