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ТЭК 07.09.2022 21:21

Михельсон: расчеты при поставках в Европу ухудшаются, будем стараться уходить на восток

"НОВАТЭК" намерен увеличить долю поставок газа в Азию по мере ухудшения ситуации с расчетами при продажах в Европу, заявил журналистам на Восточном экономическом форуме председатель правления компании Леонид Михельсон.

"Сегодня где-то 80% СПГ с "Ямал СПГ" продается по долгосрочным контрактам, там цены в 2,5-3 раза ниже (чем на спотовом рынке -ИФ), а 20% продается на спотовом рынке, и сложно сказать, куда он попадает. С Европой чем дальше, тем сложнее работать именно с точки зрения банковского сектора, постоянно ставят палки в колеса, и мы стремимся максимально искать покупателей на востоке", - подчеркнул Михельсон, отметив, что речь идет о перечислении платежей за поставленный газ.

"Покупатель платит, а банки не перечисляют, тормозят. Каждый платеж финансисты пробивают через какие-то другие банки. Они (европейцы - ИФ) сами себе вредят", - заявил он.

Михельсон добавил, что газ с завода "Ямал СПГ", который ранее продавался в адрес Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd., теперь продается "НОВАТЭКу" и на споте.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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