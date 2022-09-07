Начальник Генштаба ВС Азербайджана провел совещание с руководящим составом Сухопутных войск

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел служебное совещание с руководящим составом Сухопутных войск. Об этом в среду сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
«Начальник Генерального штаба провел служебное совещание с руководящим составом Сухопутных войск», - говорится в сообщении военного ведомства.
В нем отмечается, что в ходе совещания была проанализирована работа, проделанная в Сухопутных войсках.
Велиев передал ответственным лицам поручения министра обороны.
Р.Керимов
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