Начальник Генштаба ВС Азербайджана провел совещание с руководящим составом Сухопутных войск

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел служебное совещание с руководящим составом Сухопутных войск. Об этом в среду сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«Начальник Генерального штаба провел служебное совещание с руководящим составом Сухопутных войск», - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что в ходе совещания была проанализирована работа, проделанная в Сухопутных войсках.

Велиев передал ответственным лицам поручения министра обороны.

Р.Керимов