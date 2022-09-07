Азербайджан и Турция обсудили расширение инвестиционного сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в среду сообщил о встрече с послом Турции в стране Джахитом Багчы, в ходе которой стороны обсудили расширение инвестиционного сотрудничества.

«Отметили вклад Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в наше партнерство, обсудили расширение инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями, инвестиции в инфраструктуру», - написал он в фейсбуке.

Стороны «с удовлетворением подчеркнули, что отношения между нашими странами, основанные на единстве и крепкой дружбе, носят образцовый характер», отметил Джаббаров.

Р.Керимов