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Макроэкономика 07.09.2022 20:06

Азербайджан и Турция обсудили расширение инвестиционного сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в среду сообщил о встрече с послом Турции в стране Джахитом Багчы, в ходе которой стороны обсудили расширение инвестиционного сотрудничества.

«Отметили вклад Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в наше партнерство, обсудили расширение инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями, инвестиции в инфраструктуру», - написал он в фейсбуке.

Стороны «с удовлетворением подчеркнули, что отношения между нашими странами, основанные на единстве и крепкой дружбе, носят образцовый характер», отметил Джаббаров.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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