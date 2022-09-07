Военные летчики на учениях в Азербайджане отработали уклонение от ПВО и удары по наземным целям

Военные летчики в ходе проводимых в Азербайджане летно-тактических учений «TurAz Qartalı - 2022» («Орел ТурАза-2022») отработали уклонение от средств противовоздушной обороны (ПВО) условного противника и нанесение ударов с воздуха по наземным целям, сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана.

«Согласно сценарию учений, военные летчики успешно выполнили задачи по уклонению от средств противовоздушной обороны условного противника и нанесению ударов с воздуха по наземным целям», - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что в ходе стартовавших 5 сентября учений с участием турецких военнослужащих будут выполнены такие задачи как планирование совместных действий ВВС Азербайджана и Турции, изучение взаимодействия и боевого слаживания, проведение поисково-спасательных мероприятий.

Р.Керимов