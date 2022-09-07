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Оборона 07.09.2022 20:37

Военные летчики на учениях в Азербайджане отработали уклонение от ПВО и удары по наземным целям

Военные летчики в ходе проводимых в Азербайджане летно-тактических учений «TurAz Qartalı - 2022» («Орел ТурАза-2022») отработали уклонение от средств противовоздушной обороны (ПВО) условного противника и нанесение ударов с воздуха по наземным целям, сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана.

«Согласно сценарию учений, военные летчики успешно выполнили задачи по уклонению от средств противовоздушной обороны условного противника и нанесению ударов с воздуха по наземным целям», - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что в ходе стартовавших 5 сентября учений с участием турецких военнослужащих будут выполнены такие задачи как планирование совместных действий ВВС Азербайджана и Турции, изучение взаимодействия и боевого слаживания, проведение поисково-спасательных мероприятий.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АРМИЯ, УЧЕНИЯ


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