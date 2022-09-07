Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

06.09 $/bbl +/- WTI 86.88 -1.95 Brent 92.83 -2.91

Погода в Баку

  ночь день

Регион 07.09.2022 20:57

МАГАТЭ сообщило о росте запасов высокообогащенного урана в Иране на 29% за 3 месяца

Согласно отчету МАГАТЭ, запасы высокообогащенного урана в Иране за последние три месяца выросли на 29%, и Тегеран продолжает закладывать основу для значительного расширения своих мощностей по производству ядерного топлива, передает в среду агентство Bloomberg.

По данным МАГАТЭ, к настоящему моменту Иран накопил 55,6 кг обогащенного до 60% урана.

Кроме того, в отчете говорится, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "обеспокоен тем, что Иран не взаимодействует с агентством по нерешенным вопросам", касающимся контроля агентства за иранскими ядерными объектами, и что "никакого прогресса в решении проблемы нет".

Отчет МАГАТЭ опубликован на фоне продолжающихся переговоров о восстановлении соглашения по иранскому атому.

Ранее в сентябре высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель констатировал, что позиции участников переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе расходятся.

США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Ранее представители ЕС представили то, что они назвали "окончательным текстом" соглашения, однако Иран выразил обеспокоенность по поводу некоторых его элементов, США также внесли свои собственные встречные предложения. В ЕС ответ Ирана на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД, как ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на источник, был воспринят положительно.

Однако портал Politico сообщал, что ответ Тегерана на предложения западных участников переговоров по восстановлению СВПД был негативно воспринят в Вашингтоне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, АТОМ


Похожие новости


У Ирана есть более 40 кг обогащенного на 60% урана - СМИ Переговоры между МАГАТЭ и Ираном были "плодотворными и насыщенными" - глава агентства Глава МАГАТЭ провел в Тегеране переговоры вокруг ядерного соглашения Совет управляющих МАГАТЭ выступил за активизацию сотрудничества с Ираном В Вене начинается встреча Совета управляющих МАГАТЭ Глава МАГАТЭ намерен выяснить, согласны ли новые власти Ирана придерживаться договоренностей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az