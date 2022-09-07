Постпреды стран ЕС согласовали предложение ЕК о приостановке визового соглашения с РФ

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС в Брюсселе одобрил в среду представленное накануне Еврокомиссией (ЕК) предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией, сообщили "Интерфаксу" в кулуарах институтов ЕС.
"Все пункты сегодняшней повестки по разделу "без обсуждения" одобрены, включая визовой", - заявил собеседник агентства.
В повестке заседания на 7 сентября числился пункт: "Решение Совета о приостановлении применения соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией (утверждение)".
В дальнейшем согласованный постпредами документ поступит на утверждение Совета ЕС, затем последует публикация постановления совета в "Официальном журнале" Евросоюза, после чего приостановка соглашения вступит в силу.
В минувший вторник член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон объявила на пресс-конференции в Брюсселе, что Еврокомиссия предложила полностью приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией.
По ее словам, "при нынешнем состоянии дел нет основы для доверия или для привилегированных отношений с Россией".
Она объяснила, что приостановка этого соглашения означает, что граждане России больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы.
"Я уверена, что Совет ЕС быстро утвердит это предложение - еще на этой неделе. Это означает, что в понедельник утром мы будем располагать новым общим визовым режимом в отношении России", - заявила Йохансон.
Европейская комиссия также сообщила в своем коммюнике, что после утверждения Советом ЕС её предложения о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией российская сторона будет предупреждена за 48 часов о вступлении в силу этого решения.
"Теперь Совету (ЕС) предстоит изучить и утвердить предложение о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме. После утверждения приостановка вступит в силу на второй день после ее публикации в "Официальном журнале" ЕС. Россия будет уведомлена о решении о приостановке не позднее, чем за 48 часов до его вступления в силу", - говорится в опубликованном в Брюсселе сообщении ЕК.
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