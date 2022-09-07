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СНГ 07.09.2022 21:40

Украина хочет получить 3 млрд евро финпомощи от ЕС до конца года, в 2023г - еще 12 млрд евро

Украина рассчитывает получить очередные 3 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского союза до конца 2022 года, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Мы разблокировали получение макрофинансовой помощи от ЕС в размере 8 млрд евро. Сегодня Еврокомиссия объявила о выделении 5 млрд евро. Еще 3 млрд ожидаем до конца этого года", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду. Видеозапись заседания опубликована в телеграм-канале премьера.

Он выразил надежду, что предложение Еврокомиссии будет быстро одобрено Европейским парламентом и Советом ЕС.

Шмыгаль также заявил, что уже начаты переговоры о новой программе макрофинансовой помощи на 2023 год. Украине, по его словам, будет необходима поддержка от ЕС в размере 12 млрд евро на следующий год.

Евросоюз в июле утвердил выделение Киеву 1 млрд евро первого транша новой макрофинансовой помощи. Средства поступили в страну в начале августа. Весь объем финпрограммы оценивается в 9 млрд евро. На днях председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель на текущей неделе предложит Украине еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Новая программа финпомощи ЕС является уже седьмой по счету. Заключительный транш по предыдущей, шестой, программе Киев получил в мае, общий объем программы составил 1,2 млрд евро.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ПОМОЩЬ


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