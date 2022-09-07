Перевалка зерна через Махачкалинский порт в Иран в январе-августе выросла в 1,6 раза

АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ММТП) в январе-августе 2022 года отгрузило свыше 142 тыс. тонн зерна в Иран, что 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба порта.

"Если за январь-август прошлого года коллектив предприятия отгрузил в Иран всего 87 тыс. тонн зерна, то в этом году его перевалка за счет оптимизации процессов работы зернового терминала и привлечения новых клиентов выросла на 60% - переработано более 142 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным пресс-службы, за восемь месяцев ММТП переработал более 108 тыс. тонн цемента из Ирана - вдвое больше, чем годом ранее.

В сообщении отмечается, что перевалка сухих грузов по итогам 8 месяцев выросла в 1,9 раза. За этот период обработано около 285 тыс. тонн цемента, зерна, муки и соли, а также клинкера и керамической плитки.

ММТП включает в себя комплексы по перевалке сухих грузов мощностью 3 млн тонн в год, светлых и темных нефтепродуктов (7,9 млн тонн), причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров (1,2 млн тонн), железнодорожный и автопаромный терминалы (1,3 млн тонн), зерновой терминал (0,5 млн тонн). Навигация в Махачкалинском порту осуществляется круглогодично, он принимает суда длиной до 150 метров и с осадкой до 4,5 метров.