Баку и Мадрид отмечают широкие перспективы сотрудничества двух стран

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Испанию провел в среду ряд встреч, в ходе которых Баку и Мадрид отметили широкие перспективы сотрудничества двух стран, сообщает МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что Байрамова приняли министр иностранных дел, Европейского союза (ЕС) и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно и министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото. Глава МИД Азербайджана также встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (UNWTO) Зурабом Пололикашвили.

В МИД сообщили, что на встрече с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании в расширенном составе с участием делегаций главы ведомств подчеркнули важность укрепления сотрудничества между двумя странами по ряду направлений, включая экономику, торговлю, высокие технологии, энергетику, науку и образование, туризм и культуру.

В ходе встречи Байрамов проинформировал противоположную сторону о постконфликтной ситуации в регионе, проводимых работах в Карабахе и Восточном Зангезуре, предпринятых Азербайджаном шагах для мира в регионе, отметив возможности для сотрудничества с испанскими компаниями.

В свою очередь Хосе Мануэль Альбарес Буэно подчеркнул заинтересованность испанских компаний в инвестировании в Азербайджан, обратив внимание на широкие перспективы сотрудничества в сфере туризма, торговли и экономики в целом.

Стороны также обсудили взаимодействие Азербайджана и ЕС.

В рамках встречи министры подписали меморандум о взаимопонимании между Университетом АДА и Дипломатической школой министерства иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании.

На встрече с министром промышленности, торговли и туризма Испании Байрамов отметил перспективы сотрудничества двух стран, обратив внимание на возможности взаимодействия в Карабахе и Восточном Зангезуре.

В свою очередь Марото заявила, что Азербайджан представляет для Испании большой интерес, выразив заинтересованность в сотрудничестве, в частности, в торговле и туризме и экономике в целом.

В ходе встречи с генсеком UNWTO Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию туризма в стране, обратив внимание на значимость для Баку сотрудничества с этой международной организацией.

Пололикашвили отметил высокий туристический потенциал Азербайджана и региона и готовность к реализации совместных проектов с Баку.

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