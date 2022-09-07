Фондовые рынки Европы завершили торги без единой динамики

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили среду без единой динамики в ожидании итогов сентябрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,57% и составил на закрытие сессии 412,01 пункта.

Британский FTSE 100 по итогам торгов снизился на 0,9%.

Наиболее существенно подешевели акции банка Standard Chartered (на 4,3%), сырьевого трейдера Glencore (на 3,8%), ритейлера одежды и производителя продуктов питания Associated British Foods (на 3,6%).

Между тем германский индикатор DAX увеличился на 0,35%, французский CAC 40 - на 0,02%, испанский IBEX 35 - на 0,2%, итальянский FTSE MIB - 0,04%.

Внимание трейдеров сосредоточено на встрече руководства ЕЦБ, которое пройдет в четверг. На заседании в июле процентные ставки были повышены впервые за 11 лет, сразу на 50 базисных пунктов. Ожидается, что по итогам предстоящей встречи будет принято решение об их увеличении на 75 б.п. на фоне углубляющего энергетического кризиса в Европе и растущих опасений относительно усиления инфляции в регионе.

ЕЦБ лишь однажды поднимал базовую ставку столь резко - спустя несколько дней после запуска евро в 1999 году, но тогда это было краткосрочной технической корректировкой, отмечает Financial Times.

Лидером падения среди компонентов Stoxx 600 в среду стали акции Ubisoft Entertainment S.A., которые подешевели на 17,2%. Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. приобрел 49,9%-ную долю в холдинге Guillemot Brothers, контролирующем издателя популярной серии видеоигр Assassin`s Creed.

Помимо этого существенно уменьшились котировки бумаг ритейлеров Marks & Spencer (-5,9%) и WH Smith (-5,7%).

Вслед за снижением цен на нефть стоимость BP опустилась на 2,5%, Equinor - на 5,7%.

Бумаги Repsol S.A. подешевели на 4%. Испанская энергетическая компания объявила о продаже 25% бизнеса в сфере разведки и добычи нефти и газа американской инвестиционной фирме EIG Global Energy Partners за $4,8 млрд.

В то же время сильный прирост продемонстрировали акции германских генерирующих компаний Verbund (на 13,4%) и RWE (на 7,2%), а также финской Fortum (на 6,8%).

Цена бумаг Remy Cointreau увеличилась на 0,9% после того, как французский производитель алкогольной продукции запустил программу выкупа до 1 млн собственных акций.

Объем промышленного производства в ФРГ в июле уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в среду Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали более существенного падения показателя, на 0,5%. В июне показатель вырос на 0,4%.

Рост промпроизводства по-прежнему сдерживается острой нехваткой сырья, а также сбоями в цепочках поставок, отмечают в Destatis.