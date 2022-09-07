ЕЦБ в четверг проведет очередное заседание, трейдеры считают наиболее вероятным подъем ставок на 75 б.п

Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведет очередное заседание в четверг на фоне углубляющего энергетического кризиса в Европе и растущих опасений усиления инфляции в регионе.

Несколько представителей ЕЦБ за последнее время дали понять, что при принятии решений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики намерены больше фокусироваться на сдерживании инфляции. В результате этого многие участники рынка решили, что европейский Центробанк повысит ключевые процентные ставки на предстоящем заседании сразу на 75 базисных пунктов (б.п.).

ЕЦБ лишь однажды поднимал базовую ставку столь резко - спустя несколько дней после запуска евро в 1999 году, но тогда это было краткосрочной технической корректировкой, отмечает газета Financial Times.

"В ЕЦБ не осталось "голубей", только умеренные и радикальные "ястребы"", - отмечает главный экономист по европейским рынкам Allianz SE Катарина Утермёль.

В июле европейский Центробанк повысил все три основные процентные ставки впервые за 11 лет, причем сразу на 50 б.п. - больше, чем ожидал рынок. Базовая процентная ставка по кредитам в настоящее время находится на уровне 0,5%, ставка по депозитам - на нулевом уровне, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,75%.

Уже в конце августа, в ходе экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что европейскому Центробанку придется поднять ставки до уровня, который приведет к росту безработицы и, возможно, к рецессии, чтобы побороть высокую инфляцию.

Согласно предварительным данным Статистического управления Евросоюза, опубликованным 31 августа, потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце выросли рекордными темпами - на 9,1% в годовом выражении.

Судя по котировкам фьючерсных контрактов, в настоящее время трейдеры оценивают в 65% шансы на повышение ставок ЕЦБ на 75 б.п. на заседании в четверг, хотя неделей ранее такая вероятность оценивалась в 80%, сообщает агентство Bloomberg.

Ожидания изменились в связи с усиливающимися опасениями в отношении состояния европейской экономики.

"Руководителям ЕЦБ придется сделать выбор между подъемом ставок на 50 б.п. и 75 б.п. на предстоящем заседании, - написал экономист Morgan Stanley Йенс Айзеншмидт в обзоре для клиентов. - По нашему мнению, шансы того и другого примерно равны, однако все же мы склоняемся к тому, что тех, кто поддерживает более существенный подъем, окажется больше".

По словам эксперта, ЕЦБ также может объявить о сокращении программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO) на сентябрьском заседании. Однако другие шаги, в том числе решение начать сокращение баланса, вряд ли будут объявлены ранее октября-декабря, считает Айзеншмидт.

Эксперты Goldman Sachs полагают, что ЕЦБ поднимет ставки на 75 б.п. в четверг. ""Ястребиные" заявления членов совета управляющих и более резкое, чем ожидалось, ускорение инфляции, говорят в пользу столь существенного повышения", - отмечает Гуприт Гилл, отвечающая в Goldman за стратегию на глобальном рынке активов с фиксированной доходностью.

В июле европейский ЦБ также объявил о запуске новой программы выкупа облигаций для ограничения фрагментации в еврозоне. Новый антикризисный механизм, Transmission Protection Instrument (TPI), должен способствовать сокращению расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны. TPI станет дополнением к другим инструментам ЕЦБ и сможет быть активирован для противостояния нежелательной рыночной динамике. Масштабы выкупа облигаций в рамках TPI будут зависеть от серьезности рисков для монетарной политики, отметили в ЕЦБ.