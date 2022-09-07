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Дальнее зарубежье 07.09.2022 23:30

В МИД Латвии заявили, что россиянам в ближайшие 10 дней запретят въезд в страны Балтии

Запрет для граждан РФ с краткосрочными шенгенскими визами на пересечение границ стран Балтии вступит в силу в течение десяти дней, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Кабинет министров выдаст распоряжение, в нем также будут упомянуты исключения, о которых мы договорились", - отметил Ринкевич, передает BNS.

Он добавил, что запрет будет распространяться на границу стран Балтии с Россией и Беларусью. Граждане РФ, имеющие краткосрочные шенгенские визы, не смогут пересекать внешнюю границу ЕС в странах Балтии, будь то аэропорт, сухопутная, а возможно, и морская граница, сообщил глава МИД.

Решение согласовывается на уровне стран Балтии, и правительство каждой страны будет принимать его отдельно, сказал Ринкевич.

На вопрос журналистов, насколько эффективными станут эти ограничения, учитывая, что другие страны Шенгенского соглашения не ввели их, Ринкевич объяснил, что многие граждане РФ используют для пересечения границы страны Балтии, Финляндию и Польшу.

Ринкевич также обратил внимание на то, что на прошлой неделе ЕС согласился приостановить действие соглашения 2007 года о порядке выдачи виз гражданам РФ. Было также принято решение, что приграничные страны имеют право действовать с учетом соображений безопасности.

"Это важный шаг и достаточно эффективный. Да, с помощью ограничений можно добиться полной эффективности, если все будут действовать одинаково, но и региональное сотрудничество также достаточно эффективно. С политической точки зрения, в аспекте безопасности - это эффективный шаг", - сказал Ринкевич.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ


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