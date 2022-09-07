В МАГАТЭ выразили сожаление, что Северная Корея продолжает ядерную программу

В МАГАТЭ сожалеют, что Северная Корея продолжает развивать свою ядерную военную программу, сообщают западные СМИ со ссылкой на доклад международной организации.

Согласно МАГАТЭ, деятельность Пхеньяна в этой сфере вызывает "глубокое сожаление", и речь идет о "вопиющем нарушении резолюций СБ ООН".

В докладе, в частности, указывается, что с марта этого года на объекте для ядерных испытаний, расположенном близ полигона "Пунгери", ведутся работы в районе предназначенного для проведения испытаний туннеля, частично закрытого в мае 2018 года. Согласно МАГАТЭ, работы завершились в мае этого года, а в конце августа началось строительство дорог в этом районе.

"Возобновление работы объекта для ядерных испытаний вызывает серьезную обеспокоенность наряду с расширением предполагаемой центрифужной установки по обогащению в Йонбене", - отметили авторы документа.