Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

06.09 $/bbl +/- WTI 86.88 -1.95 Brent 92.83 -2.91

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.09.2022 23:50

Эстония купит польские ЗРК

Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) и польская компания оборонных технологий Mesko подписали в среду рамочное соглашение о закупках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности PIORUN.

"PIORUN - это разработанная в Польше и принятая на вооружение в 2019 году система зенитного вооружения, которая будет использоваться как в бригадах, так и в подразделениях наземной обороны, что позволит создать средства непосредственной ПВО над Эстонией", - сообщило в среду министерство обороны Эстонии.

Первые поставки в Эстонию состоятся во второй половине 2023 года.

Правительство выделило на развитие средств противовоздушной обороны малой дальности 103 млн евро.

PIORUN используется как в Польше, так и в Украине, отмечается в сообщении Минобороны. Система способна поражать цели на расстоянии до 8 км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ПОЛЬША, ВООРУЖЕНИЕ


Похожие новости


Таллин и Варшава активно взаимодействуют в НАТО по обеспечению безопасности восточных рубежей альянса - президент Эстонии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az