Эстония купит польские ЗРК

Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) и польская компания оборонных технологий Mesko подписали в среду рамочное соглашение о закупках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности PIORUN.
"PIORUN - это разработанная в Польше и принятая на вооружение в 2019 году система зенитного вооружения, которая будет использоваться как в бригадах, так и в подразделениях наземной обороны, что позволит создать средства непосредственной ПВО над Эстонией", - сообщило в среду министерство обороны Эстонии.
Первые поставки в Эстонию состоятся во второй половине 2023 года.
Правительство выделило на развитие средств противовоздушной обороны малой дальности 103 млн евро.
PIORUN используется как в Польше, так и в Украине, отмечается в сообщении Минобороны. Система способна поражать цели на расстоянии до 8 км.
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