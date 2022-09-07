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СНГ 07.09.2022 23:59

Киев полностью запретил экспорт украинского угля

Кабинет министров на заседании в среду полностью запретил экспорт украинского угля, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, утвержденных постановлением кабинета министров от 29 декабря 2021 года №1424, в части полного запрета экспорта угля украинского происхождения", - написал Мельничук в своем телеграмм-канале.

Как сообщалось, кабинет министров Украины летом утвердил нулевые квоты на экспорт в 2022 году мазута, каменного угля и антрацита (кроме коксующегося), а также природного газа украинского происхождения. Соответствующее решение закреплено постановлением от 10 июня 2022 года.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт угля с Украины за семь месяцев 2022 года составил 450,6 тыс. тонн на сумму $145,917 млн против 0,2 тыс. тонн на $0,025 млн в январе-июле 2021 года.

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Тэги: УКРАИНА, ЭКСПОРТ, УГОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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