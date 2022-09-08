В Женеве прошла встреча делегаций РФ и ООН по вопросу «полной реализации» сделки по зерну

Переговоры представителей РФ и ООН по "полной реализации" подписанного в Стамбуле зернового соглашения состоялись в среду в Женеве, делегацию РФ возглавил замглавы МИД Сергей Вершинин, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Обсуждение продолжается на конструктивном и профессиональном уровне, сегодня в Женеве прошла встреча между РФ и ООН... с целью полной реализации соглашения, которое было подписано в Стамбуле", - заявил Дюжаррик во время пресс-брифинга в среду.
Он отметил, что во время встречи обсуждалось, как можно "избавиться от препятствий для торговли продовольствием и удобрениями с РФ".
Обсуждение было "положительным", представители ООН напомнили, что целью соглашения, заключенного в Стамбуле, является обеспечение глобальных рынков продовольствием и удобрениями.
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