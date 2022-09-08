ФРС придется поднять ставку до уровней, сдерживающих экономическую активность - Брейнард

Федеральной резервной системе (ФРС) придется поднять базовую процентную ставку до уровней, при которых произойдет замедление экономической активности, заявила заместитель председателя американского ЦБ Лейл Брейнард.

По словам Брейнард, выступившей на банковской конференции в Нью-Йорке, Федрезерв будет поднимать базовую процентную ставку "столько, сколько потребуется, чтобы ослабить инфляцию". Она отметила, что ставка должна увеличиться еще больше в этом году, но не стала говорить о том, на какую величину ФРС может поднять ее на заседании 20-21 сентября, пишет The Wall Street Journal.

Федрезерву понадобится удерживать ставку на уровне, сдерживающем экономическую активность, "некоторое время, чтобы быть уверенным, что инфляция движется в направлении к целевому показателю" ЦБ, составляющему 2%, сказала Брейнард.

В своем выступлении Брейнард отметила, что Федрезерв в конечном итоге столкнется с необходимостью балансировать риски недостаточного и чрезмерного подъема ставки.

"В какой-то момент цикла ужесточения политики риск станет двухсторонним", - сказала она.

Высокая скорость ужесточения политики американским ЦБ, а также тот факт, что и многие другие центробанки поднимают ставки быстрыми темпами, "создает риски, связанные с возможностью чрезмерного ужесточения", добавила Брейнард.

"Также, если исходить из истории, очень важно избегать риска преждевременного отступления, - заявила она. - После длительного периода, в течение которого отмечался кризис предложения как в плане товаров и сырья, так и рабочей силы, который в комбинации с высоким спросом привел к скачку инфляции до максимумов за несколько десятилетий, мы должны сохранять стратегию управления рисками для защиты от возможного сохранения высоких инфляционных ожиданий".

В июле американский ЦБ повысил ставку на 75 базисных пунктов (б.п.), до 2,25-2,5%, с начала текущего года она была поднята на 225 б.п.