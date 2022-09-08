ФРС придется поднять ставку до уровней, сдерживающих экономическую активность - Брейнард

Федеральной резервной системе (ФРС) придется поднять базовую процентную ставку до уровней, при которых произойдет замедление экономической активности, заявила заместитель председателя американского ЦБ Лейл Брейнард.
По словам Брейнард, выступившей на банковской конференции в Нью-Йорке, Федрезерв будет поднимать базовую процентную ставку "столько, сколько потребуется, чтобы ослабить инфляцию". Она отметила, что ставка должна увеличиться еще больше в этом году, но не стала говорить о том, на какую величину ФРС может поднять ее на заседании 20-21 сентября, пишет The Wall Street Journal.
Федрезерву понадобится удерживать ставку на уровне, сдерживающем экономическую активность, "некоторое время, чтобы быть уверенным, что инфляция движется в направлении к целевому показателю" ЦБ, составляющему 2%, сказала Брейнард.
В своем выступлении Брейнард отметила, что Федрезерв в конечном итоге столкнется с необходимостью балансировать риски недостаточного и чрезмерного подъема ставки.
"В какой-то момент цикла ужесточения политики риск станет двухсторонним", - сказала она.
Высокая скорость ужесточения политики американским ЦБ, а также тот факт, что и многие другие центробанки поднимают ставки быстрыми темпами, "создает риски, связанные с возможностью чрезмерного ужесточения", добавила Брейнард.
"Также, если исходить из истории, очень важно избегать риска преждевременного отступления, - заявила она. - После длительного периода, в течение которого отмечался кризис предложения как в плане товаров и сырья, так и рабочей силы, который в комбинации с высоким спросом привел к скачку инфляции до максимумов за несколько десятилетий, мы должны сохранять стратегию управления рисками для защиты от возможного сохранения высоких инфляционных ожиданий".
В июле американский ЦБ повысил ставку на 75 базисных пунктов (б.п.), до 2,25-2,5%, с начала текущего года она была поднята на 225 б.п.
ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе
Азербайджан пригласят на первое заседание европейского политического сообщества в Праге
Баку и Мадрид отмечают широкие перспективы сотрудничества двух стран
Число случаев COVID-19 в мире превысило 606,8 млн - университет Хопкинса
Apple представила iPhone 14 со спутниковым SOS-оповещением
Дипакадемии Азербайджана и Испании налаживают сотрудничество
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Пентагон приостанавливает поставки новых F-35 из-за использования в них компонентов, изготовленных из китайских материалов
Республиканцы заподозрили Байдена в использовании во внутриполитических целях темы выделения $12 млрд на помощь Украине
Турция просит Финляндию пересмотреть решения об экстрадиции шести человек
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
Купите дом своей мечты с Kapital Bank!
Заур Дарабзаде назначен председателем Caspian Energy Georgia
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ