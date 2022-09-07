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Внешняя политика 07.09.2022 23:55

Азербайджан пригласят на первое заседание европейского политического сообщества в Праге

Первое заседание европейского политического сообщества, идею которого в мае 2022 года выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон, состоится в Праге 6 октября перед неформальным саммитом ЕС, запланированным на 6-7 октября, сообщил журналистам в среду высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Эта встреча предусмотрена только для лидеров (государств, приглашаемых в сообщество - ИФ). Ее главная цель будет заключаться в том, чтобы они провели политическую дискуссию по стратегическим вопросам, представляющим общий интерес для европейского континента", - сказал собеседник представителей СМИ.

По его словам, основными вопросами будут события в Украине, энергетический кризис и экономическая ситуация. Повестка встречи предусматривает пленарное заседание и тематические круглые столы: вопросы безопасности, энергетика, климат, транспорт, экономика, а также двусторонние встречи и заключительный пленарный ужин.

Функционер ЕС уточнил, что на встречу должны быть приглашены 27 государств-членов ЕС, шесть стран Западных Балкан, а также Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдова, Грузия, Турция, Армения, Азербайджан.

Чиновник также напомнил, что эта встреча представляет собой реализацию дискуссий и заключений июньского Европейского совета. При этом он подчеркнул, что создаваемое сообщество не является альтернативой расширению Евросоюза.

Макрон 9 мая заявил, что предлагает создать новое политическое сообщество, в которое можно будет принимать страны, не входящие в ЕС.

"Европейский союз, учитывая его уровень интеграции и стремлений, не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента... Мы должны, столкнувшись с этим новым геополитическим контекстом, найти способ думать о нашей Европе, нашем единстве, стабильности, не ослабляя близость, построенную внутри ЕС", - сказал Макрон, выступая с речью в Страсбурге.

Президент Франции добавил, что в этих условиях предлагает создать то, что он "назвал бы европейским политическим сообществом".

Такая организация, полагает Макрон, "позволила бы европейским демократическим странам, придерживающимся наших основных ценностей, найти новое пространство для политического сотрудничества, а также сотрудничества в сфере безопасности, энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры и передвижения людей".

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Тэги: ЕС, ПОЛИТИКА, СООБЩЕСТВО, ЗАСЕДАНИЕ


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