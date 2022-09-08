ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле своих позиций в ночь на четверг со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

"С 21:00 7 сентября до 04:00 8 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Субатан Басаркечарского района и Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Истису Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района (на границе Азербайджана с Арменией - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии предприняли "адекватные ответные меры".

Как сообщалось ранее, в минувшие дни Минобороны Азербайджана неоднократно сообщало об обстреле позиций азербайджанских военных на границе со стороны ВС Армении.

Х.Насирзаде