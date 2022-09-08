Нефть восстанавливается после падения до январских минимумов, Brent у $88,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в четверг после резкого снижения накануне, уронившего котировки до минимумов с января на опасениях сокращения мирового спроса на топливо.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в четверг составляет $88,79 за баррель, что на $0,79 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $4,83 (5,2%), до $88 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,74 за баррель, что на $0,8 (0,98%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов рухнула на $4,94 (5,7%), до $81,94 за баррель.
Котировки Brent завершили предыдущую сессию на минимуме с 24 января, WTI - на самой низкой отметке с 11 января, по данным Dow Jones Market Data.
Столь резкое падение было вызвано опасениями дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и данными о сокращении импорта нефти в Китай.
"Мы видим, что делает с ожиданиями спроса на топливо сочетание укрепившегося до 20-летнего максимума доллара, политики "нулевой терпимости" к коронавирусу в Китае, почти гарантированной рецессии в Европе грядущей зимой и растущей вероятности глобальной рецессии", - отметил старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент.
Тем временем Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило свой ежемесячный прогноз потребления нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки. Теперь управление ожидает, что глобальный спрос составит 99,53 млн б/с, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году.
Ведомство также незначительно скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год. По оценке EIA, потребление увеличится до 101,5 млн б/с вместо ожидавшихся месяцем ранее 101,49 млн б/с.
ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе
Азербайджан пригласят на первое заседание европейского политического сообщества в Праге
Баку и Мадрид отмечают широкие перспективы сотрудничества двух стран
Число случаев COVID-19 в мире превысило 606,8 млн - университет Хопкинса
Apple представила iPhone 14 со спутниковым SOS-оповещением
Дипакадемии Азербайджана и Испании налаживают сотрудничество
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Пентагон приостанавливает поставки новых F-35 из-за использования в них компонентов, изготовленных из китайских материалов
Республиканцы заподозрили Байдена в использовании во внутриполитических целях темы выделения $12 млрд на помощь Украине
Турция просит Финляндию пересмотреть решения об экстрадиции шести человек
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
Купите дом своей мечты с Kapital Bank!
Заур Дарабзаде назначен председателем Caspian Energy Georgia
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ