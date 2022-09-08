Минэнерго США повысило прогноз потребления нефти в мире в 2022году до 99,53 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 99,53 млн баррелей в сутки, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Таким образом EIA повысило свой прогноз, озвученный в августе, на 100 тыс. б/с.

Ведомство также незначительно скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год. По оценке EIA, потребление увеличится до 101,5 млн б/с против 101,49 млн б/с месяцем ранее.

По оценке министерства, мировой спрос на нефть вырастет в четвертом квартале 2022 года и первом 2023-го на фоне перехода электроэнергетики на нефтяное топливо, особенно в Европе, из-за высоких цен на природный газ.