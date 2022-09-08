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ТЭК 08.09.2022 09:01

Минэнерго США повысило прогноз потребления нефти в мире в 2022году до 99,53 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 99,53 млн баррелей в сутки, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Таким образом EIA повысило свой прогноз, озвученный в августе, на 100 тыс. б/с.

Ведомство также незначительно скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год. По оценке EIA, потребление увеличится до 101,5 млн б/с против 101,49 млн б/с месяцем ранее.

По оценке министерства, мировой спрос на нефть вырастет в четвертом квартале 2022 года и первом 2023-го на фоне перехода электроэнергетики на нефтяное топливо, особенно в Европе, из-за высоких цен на природный газ.

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Тэги: США, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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