Манат подешевел к евро, укрепился к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 сентября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 8 сентября ЦБА установил на уровне 1.6986 маната/1EUR (7 сентября - 1.6824 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 сентября установил на уровне 0.0276 маната/1RUB (7 сентября - 0.0277 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 8 сентября ЦБА сохранил на уровне 0.0932 манат/1TRY.

Х.Насирзаде