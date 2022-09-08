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Это интересно 08.09.2022 09:58

Apple представила iPhone 14 со спутниковым SOS-оповещением

Корпорация Apple представила новую линейку iPhone 14, трансляция велась на YouTube-канале компании.

Главная особенность новинки - функция SOS-оповещения, использующая спутниковую связь. По заявлению компании, когда пользователь вне зоны доступа сотовой связи, он все равно сможет отправить SOS-сигнал через спутники. При ясном небе сообщение дойдет за 15 секунд, заявляют в компании. Функция будет бесплатной первые два года для iPhone 14 в США и Канаде.

iPhone 14 также получил 6,1-дюймовый экран, тогда как модель 14 Plus - экран в 6,7 дюйма. Обе модели работают на прошлогоднем чипе A15 Bionic собственного производства компании.

Камера новинок, как говорят в Apple, теперь при низкой освещенности способна снимать на 49% лучше. Технология Photonic Engine также позволяет в два раза улучшить снимки и цветопередачу при плохом освещении. Видеокамера оснащена опцией Action Mode, использующей полный сенсор для улучшенной стабилизации.

Из других отличий - расширенная поддержка eSIM с возможностью быстро переключаться между операторами. При этом в США iPhone 14 будет поставляться без слота для обычной SIM-карты.

Продвинутые версии iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили обновленный дизайн - вместо "челки" теперь овальный мини-дисплей, который отображает дополнительную информацию. Также из нововведений - функция постоянно включенного экрана. Смартфоны оснащены новым 6-ядерным процессором A16 Bionic.

Начальная цена iPhone 14 в США стартует от $799, 14 Plus - $899. 14 Pro будет продаваться по цене $999, Pro Max - $1099. Старт продаж новых моделей в США - 16 сентября.

Ранее в марте Apple прекратила продажи всей техники в официальном онлайн-магазине в России.

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Тэги: США, СМАРТФОН, IPHONE, СПУТНИК


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