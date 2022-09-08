Глава администрации Тайваня примет в четверг делегацию американских конгрессменов, прибывшую на остров

Делегацию американских законодателей, которая накануне прибыла на Тайвань с визитом, примет в четверг глава тайваньской администрации Цай Инвэнь, сообщает агентство Associated Press (AP).

Делегацию из восьми человек возглавляет член Палаты представителей США Стефани Мерфи. Как пишет АР, она входит в число законодателей, внесших законопроект, который позволил бы США предоставлять оружие "для поддержки Тайваня". На прошлой неделе администрация американского президента Джо Байдена одобрила продажу оружия Тайваню на сумму $1 млрд.

Поездки официальных американских представителей на Тайвань участились после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2-3 августа текущего года. Американские политики называют свои визиты "демонстрацией поддержки острова".

Кроме того, Соединенные Штаты продолжают практику проходов через Тайваньский пролив американских военных кораблей, настаивая на том, что они следуют "через воды в открытом море, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства и полетов". Ранее заместитель министра обороны США Колин Кол в ответ на протесты Пекина заявил журналистам, что американские военные корабли продолжат совершать транзитные проходы через Тайваньский пролив и выполнять операции по обеспечению свободы судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе.

Пекин выступает решительно против официальных контактов иностранных представителей с тайванской администрацией и проходов американских военных кораблей, называя такие действия грубым вмешательством во внутренние дела страны и нарушением суверенитета Китая.

Так, в ответ на визит Пелоси на Тайвань МИД КНР пообещал принять "решительные, мощные и эффективные" меры. Китай провел крупнейшие по масштабам военные учения в шести зонах вокруг Тайваня с боевыми стрельбами и ракетными пусками.

Глава китайского МИД Ван И заявил, что Вашингтон может использовать напряженность в Тайваньском проливе для наращивания военного присутствия в регионе.

"Это не только вопиющая и необоснованная провокация, но и политический фарс, обреченный на провал. Текущая ситуация в Тайванском проливе по-прежнему неспокойна. Мы сохраняем бдительность, поскольку Соединенные Штаты могут воспользоваться этой проблемой, и увеличить военное присутствие в попытке создать еще более серьезный кризис", - сказал Ван И журналистам по итогам визита Пелоси.