Турция просит Финляндию пересмотреть решения об экстрадиции шести человек

Турция попросила официальный Хельсинки пересмотреть шесть запросов об экстрадиции, отклоненных Финляндией в течение лета, сообщил в четверг портал Yle со ссылкой на министерство юстиции.
"Кроме того, в августе Турция направила Финляндии один совершенно новый запрос об экстрадиции", - отмечает портал.
По данным Минюста, все эти запросы об экстрадиции в настоящее время обрабатываются и потому ведомство их не комментирует.
Запросы Турции об экстрадиции вышли на первый план в связи с заявками Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Турция публично критикует намерение этих стран войти в альянс, потому что, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Финляндия и Швеция "приютили террористов".
Запросы об экстрадиции были сделаны после саммита НАТО в Мадриде в конце июня.
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