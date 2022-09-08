Купите дом своей мечты с Kapital Bank!

Kapital Bank предлагает всем, кто хочет приобрести дом или квартиру, внутренний ипотечный кредит на выгодных условиях. Ставка по внутренней ипотеке начинается от 5% годовых. Данный ипотечный продукт на сегодняшний день является одним из самых выгодных на рынке, воспользоваться им можно сразу, не дожидаясь выделения специального лимита.

Минимальная сумма внутренней ипотеки составляет 20 тыс. манатов, максимальная — 500 тыс. манатов. Срок кредитования варьируется от 1 года до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос установлен на уровне 15% от стоимости недвижимости, а при покупке жилья у строительных компаний-партнеров Kapital Bank взнос составит 20%. Лица как с официальным, так и с иным доходом могут легко и быстро подать заявку на внутреннюю ипотеку Kapital Bank через портал https://ipoteka.kapitalbank.az/.

Кредитование при покупке квартиры с документом о предварительной регистрации у компаний-партнеров Kapital Bank осуществляется на тех же условиях, что и квартиры с выпиской. Внутренняя ипотека Kapital Bank сроком на 10 лет позволяет приобрести жилье со ставкой 8% годовых. Подать заявку на ипотечный кредит можно также через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 109 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на внутренний ипотечный кредит – https://ipoteka.kapitalbank.az/, на потребительский кредит — https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart — https://kbl.az/tkstcrd.