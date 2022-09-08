Купите дом своей мечты с Kapital Bank!

Kapital Bank предлагает всем, кто хочет приобрести дом или квартиру, внутренний ипотечный кредит на выгодных условиях. Ставка по внутренней ипотеке начинается от 5% годовых. Данный ипотечный продукт на сегодняшний день является одним из самых выгодных на рынке, воспользоваться им можно сразу, не дожидаясь выделения специального лимита.
Минимальная сумма внутренней ипотеки составляет 20 тыс. манатов, максимальная — 500 тыс. манатов. Срок кредитования варьируется от 1 года до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос установлен на уровне 15% от стоимости недвижимости, а при покупке жилья у строительных компаний-партнеров Kapital Bank взнос составит 20%. Лица как с официальным, так и с иным доходом могут легко и быстро подать заявку на внутреннюю ипотеку Kapital Bank через портал https://ipoteka.kapitalbank.az/.
Кредитование при покупке квартиры с документом о предварительной регистрации у компаний-партнеров Kapital Bank осуществляется на тех же условиях, что и квартиры с выпиской. Внутренняя ипотека Kapital Bank сроком на 10 лет позволяет приобрести жилье со ставкой 8% годовых. Подать заявку на ипотечный кредит можно также через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 109 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на внутренний ипотечный кредит – https://ipoteka.kapitalbank.az/, на потребительский кредит — https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart — https://kbl.az/tkstcrd.
ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе
Азербайджан пригласят на первое заседание европейского политического сообщества в Праге
Баку и Мадрид отмечают широкие перспективы сотрудничества двух стран
США снизили на 70 тыс. б/с прогноз добычи нефти в стране на 2022 год и 2023-й
Манат подешевел к евро, укрепился к рублю, стабилен к лире
Нефть восстанавливается после падения до январских минимумов, Brent у $88,8 за баррель
Число случаев COVID-19 в мире превысило 606,8 млн - университет Хопкинса
Apple представила iPhone 14 со спутниковым SOS-оповещением
Дипакадемии Азербайджана и Испании налаживают сотрудничество
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Пентагон приостанавливает поставки новых F-35 из-за использования в них компонентов, изготовленных из китайских материалов
Республиканцы заподозрили Байдена в использовании во внутриполитических целях темы выделения $12 млрд на помощь Украине
Турция просит Финляндию пересмотреть решения об экстрадиции шести человек
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ