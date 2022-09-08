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Здравоохранение 08.09.2022 10:23

Число случаев COVID-19 в мире превысило 606,8 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 606 млн 887 тыс. 337, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 507 тыс. 958 человек.

В число стран с более чем 25 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 95 млн 20 тыс. 834 и 1 млн 48 тыс. 989.

Индия - 44 млн 478 тыс. 636 и 528 тыс. 90.

Франция - 34 млн 859 тыс. 956 и 155 тыс. 419.

Бразилия - 34 млн 477 тыс. 539 и 684 тыс. 425 (данные не обновляются со вторника)

Германия - 32 млн 386 тыс. 89 и 148 тыс. 98.

Великобритания - 23 млн 738 тыс. 90 и 206 тыс. 319 (данные не обновляются со вторника)

Италия - 21 млн 987 тыс. 295 и 176 тыс.

Южная Корея - 23 млн 864 тыс. 560 и 27 тыс. 313.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 835,1. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 тыс. 172, Франции - 2 тыс. 354, Германии - 1 тыс. 755, Великобритании - 2 тыс. 742, Италии - 2 тыс. 920, Южной Корее - 532. Сведения по США отсутствуют.

Также в мире за время пандемии сделали 12 млрд 182 млн 856 тыс. инъекций вакцин против COVID-19.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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