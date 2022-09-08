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Здравоохранение 08.09.2022 13:13

Заболеваемость COVID-19 за неделю сохранила тенденцию к снижению - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю упала на 12%, смертность - на 5%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 29 августа по 4 сентября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах мира. Наибольшее снижение числа заражений наблюдалось в Восточном Средиземноморье (на 29%) и в Юго-восточной Азии (на 22%).

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 4,2 млн новых случаев заболевания COVID-19.

Количество смертей от коронавируса снизилось в Юго-Восточной Азии (на 24%), в Европе (на 22%) и в Восточном Средиземноморье (на 12%). В остальных регионах смертность возросла, сильнее всего в Африке (на 14%).

В целом по всему миру за неделю зафиксировано 13,7 тыс. летальных исходов, связанных с COVID-19

За весь период пандемии в мире было выявлено более 606 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,5 млн смертей от последствий заболевания.

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