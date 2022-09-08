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Дальнее зарубежье 08.09.2022 13:31

Индия испытывает проблемы с заменой устаревающего оружия из-за ограничений на импорт военной продукции

Ограничения на импорт оружия, введенные властями Индии в рамках поддержки национальной оборонной промышленности, усложняют замену индийскими военными устаревающих вооружений, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на ряд неназванных представителей властей страны.

"ВВС, армия и ВМС Индии более не могу импортировать некоторые крайне важные оружейные системы для замены изнашивающихся, заявили источники. Они сказали, что в результате Индии грозит критический дефицит вертолетов к 2026 году и нехватка сотен истребителей к 2030 году", - отмечает агентство.

Bloomberg поясняет, что премьер-министр Индии Нарендра Моди после прихода к власти в 2014 году сделал ставку на внутреннее производство для создания рабочих мест и сокращения валютных платежей за рубеж. Однако восемь лет спустя индийская промышленность производит недостаточно оружия для удовлетворения нужд ВС Индии, а политика правительства блокирует нужный импорт. Между тем власти требуют, чтобы в военной продукции содержалось 30-60% произведенных непосредственно в Индии компонентов.

В частности, к 2030 году ВВС Индии могут располагать менее чем 30 эскадрильями истребителей вместо 42, необходимых, по словам военных, для защиты границ с Китаем и Пакистаном. К 2030 году из-за устаревания авиапарка из состава ВВС придется вывести шесть эскадрилий, каждая из которых состоит из 16-18 истребителей. При этом, по словам одного источника, более слабые ВВС потребуют от индийского командования в два раза нарастить число военных на границе с КНР.

Индия может производить собственные многоцелевые истребители Tejas, но всего восемь в год. Производитель Hindustan Aeronautics хочет к 2026 году увеличить уровень производства в два раза, но этому могут помешать сбои с поставками комплектующих из-за ситуации вокруг Украины.

Одновременно ВС Индии приходится полагаться на вертолеты, разработанные более 50 лет назад во Франции. 80% индийских вертолетов эксплуатируются дольше предусмотренного срока службы в 30 лет.

Кроме того, экипажи подводных лодок Индии вынуждены иметь дело с торпедами, приобретенными четыре десятилетия назад. Индийское Минобороны разрабатывает планы собственного производства торпед, но точные сроки реализации такой инициативы неясны.

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