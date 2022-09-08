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Регион 08.09.2022 13:03

В Кремле заявили, что чаще всего Путин по телефону общается с Пашиняном

Кремль пока официально не объявлял сроки официального визита президента РФ Владимира Путина в Армению.

"У меня нет никаких подтверждений на этот счет. Пока наша сторона официально об этом не говорила", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам на брифинге в Москве, комментируя сообщения о планируемом визите главы государства в Армению в этом году.

При этом он подчеркнул, что отношения России и Армении активно развиваются.

"С армянским премьер-министром очень активные контакты проходят, наш президент лично несколько раз в этом году встречался с ним, плюс телефонные разговоры постоянные. По-моему, если сравнивать с другими лидерами, больше всех по телефону Путин разговаривал в текущем году и в прошлом с (Николом) Пашиняном", - сказал Ушаков.

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