США выделят Украине новый пакет военной помощи на $675 млн, включая боеприпасы для HIMARS, гаубицы

США одобрили очередной пакет военной помощи Украине в размере $675 млн, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.
"Вчера президент США Джо Байден одобрил новый транш помощи США Украине в размере $675 млн", - сказал Остин на пятой встрече Контактной группы по помощи Украине.
По словам главы Минобороны, этот пакет включает дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, бронированные машины скорой помощи.
В конце августа в Пентагоне сообщали, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на более чем $13,5 млрд. Таким образом, с учетом нового пакета помощи эта сумма превысила $14 млрд.
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