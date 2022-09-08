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Дальнее зарубежье 08.09.2022 13:05

США выделят Украине новый пакет военной помощи на $675 млн, включая боеприпасы для HIMARS, гаубицы

США одобрили очередной пакет военной помощи Украине в размере $675 млн, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.

"Вчера президент США Джо Байден одобрил новый транш помощи США Украине в размере $675 млн", - сказал Остин на пятой встрече Контактной группы по помощи Украине.

По словам главы Минобороны, этот пакет включает дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, бронированные машины скорой помощи.

В конце августа в Пентагоне сообщали, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на более чем $13,5 млрд. Таким образом, с учетом нового пакета помощи эта сумма превысила $14 млрд.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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