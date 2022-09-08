У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в акватории Ионического моря в 140 км к юго-западу от города Патры (Греция), сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 11:36 в четверг воскресенье землетрясения находился примерно в 20 км от побережья греческого острова Кефалиния. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное". Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,3.

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