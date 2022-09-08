Париж поставил Баку более 300 наборов инструментов для разминирования

На прошлой неделе Франция передала Азербайджану более 300 наборов высококачественных инструментов для разминирования, сообщил посол Франции в Баку Закари Гросс. «На прошлой неделе из Франции доставлены более 300 наборов высококачественных инструментов для разминирования, которые помогут ускорить гуманитарную операцию Азербайджана по разминированию», - написал Гросс в своем твиттере. Э.Шафиев

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