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Дальнее зарубежье 08.09.2022 14:35

Главы Минобороны Индии и Японии договорились усиливать оборонное сотрудничество

Индийские и японские военные будут укреплять сотрудничество в оборонной сфере, в том числе впервые проведя совместные учения с участием ВВС двух стран, сообщает The Hindu по итогам переговоров в Токио глав Минобороны Индии и Японии Раджнатха Сингха и Ясукадзы Хамады.

"Министры согласились, что скорейшее проведение первых учений с участием истребителей проложит путь для более серьезного сотрудничества и совместимости ВВС двух стран", - приводит издание выдержки из заявления Минобороны Индии.

"Сингх пригласил японскую индустрию инвестировать в индийскую оборонную отрасль", - также говорится в заявлении.

Позднее ко встрече министров обороны Индии и Японии также присоединились главы МИД стран для переговоров в формате "два плюс два".

The Japan Times в свою очередь отмечает, что за этими консультациями может последовать саммит с участием премьеров Индии и Японии Нарендры Моди и Фумио Кисиды. Ранее в Токио заявляли, что Моди прибудет в Японию на похороны убитого японского экс-премьера Синдзо Абэ 27 сентября.

Индия наряду с Японией, США, Австралией входит в Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), работу которого критикует Пекин. The Hindu при этом отмечает, что по мнению многих наблюдателей, Индия использует традиционно близкие отношения с РФ для влияния на Китай, с которым у Индии есть территориальные разногласия.

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