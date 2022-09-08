Главы Минобороны Индии и Японии договорились усиливать оборонное сотрудничество

Индийские и японские военные будут укреплять сотрудничество в оборонной сфере, в том числе впервые проведя совместные учения с участием ВВС двух стран, сообщает The Hindu по итогам переговоров в Токио глав Минобороны Индии и Японии Раджнатха Сингха и Ясукадзы Хамады.
"Министры согласились, что скорейшее проведение первых учений с участием истребителей проложит путь для более серьезного сотрудничества и совместимости ВВС двух стран", - приводит издание выдержки из заявления Минобороны Индии.
"Сингх пригласил японскую индустрию инвестировать в индийскую оборонную отрасль", - также говорится в заявлении.
Позднее ко встрече министров обороны Индии и Японии также присоединились главы МИД стран для переговоров в формате "два плюс два".
The Japan Times в свою очередь отмечает, что за этими консультациями может последовать саммит с участием премьеров Индии и Японии Нарендры Моди и Фумио Кисиды. Ранее в Токио заявляли, что Моди прибудет в Японию на похороны убитого японского экс-премьера Синдзо Абэ 27 сентября.
Индия наряду с Японией, США, Австралией входит в Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), работу которого критикует Пекин. The Hindu при этом отмечает, что по мнению многих наблюдателей, Индия использует традиционно близкие отношения с РФ для влияния на Китай, с которым у Индии есть территориальные разногласия.
София хочет получать азербайджанский газ в обмен на поставки электроэнергии
Баку и София обсудили возможности углубления партнерства в оборонной сфере
Париж поставил Баку более 300 наборов инструментов для разминирования
Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели около $44 млн
SOCAR и TPAO займутся поисками нефти на юге Турции
Доход латвийской газораспределительной Gaso в I полугодии сократился на 6%, объем поставок - на треть
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Баку
Заболеваемость COVID-19 за неделю сохранила тенденцию к снижению - ВОЗ
ЦПОПР направит свыше 13 млн манатов на закупку комплектующих и средств реабилитации
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ