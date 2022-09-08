Баку и София обсудили возможности углубления партнерства в оборонной сфере

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев провел встречу с министром экономики и промышленности Болгарии Николой Стояновым.

«Гулиев и Стоянов обсудили возможности углубления партнерства между двумя странами и обмена опытом в оборонной сфере. Главной темой переговоров стали проблемы в оборонном секторе Болгарии, которые имелись до августа 2022 года (до смены правительства – ИФ). Гулиев заявил о наличии десятка жалоб от азербайджанских компаний, которые закупают комплектующие или материалы в Болгарии и деятельность которых серьезно затруднена из-за действий предыдущего министра обороны», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию министерства экономики Болгарии.

Азербайджанский министр обратил внимание на тот факт, что «более 40 дней не собиралась специализированная экспертно-контрольная комиссия, что фактически заблокировало военно-промышленный комплекс Болгарии».

«Гулиев поздравил своего болгарского коллегу с оперативными действиями по урегулированию проблемы и выразил надежду, что подобная ситуация больше не повторится», - говорится в информации.

Э.Шафиев