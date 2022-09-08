Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.09 $/bbl +/- WTI 81.94 -4.94 Brent 88.00 -4.83

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 08.09.2022 13:53

Баку и София обсудили возможности углубления партнерства в оборонной сфере

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев провел встречу с министром экономики и промышленности Болгарии Николой Стояновым.

«Гулиев и Стоянов обсудили возможности углубления партнерства между двумя странами и обмена опытом в оборонной сфере. Главной темой переговоров стали проблемы в оборонном секторе Болгарии, которые имелись до августа 2022 года (до смены правительства – ИФ). Гулиев заявил о наличии десятка жалоб от азербайджанских компаний, которые закупают комплектующие или материалы в Болгарии и деятельность которых серьезно затруднена из-за действий предыдущего министра обороны», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию министерства экономики Болгарии.

Азербайджанский министр обратил внимание на тот факт, что «более 40 дней не собиралась специализированная экспертно-контрольная комиссия, что фактически заблокировало военно-промышленный комплекс Болгарии».

«Гулиев поздравил своего болгарского коллегу с оперативными действиями по урегулированию проблемы и выразил надежду, что подобная ситуация больше не повторится», - говорится в информации.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНПРОМ, БОЛГАРИЯ, ПАРТНЕРСТВО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az