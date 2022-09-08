Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки

Члены "Caspian Energy Club" организовали бизнес-тур по городу Шеки и работающим здесь производственным предприятиям. Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.

В первый день бизнес-тура члены Caspian Energy Club с целью ознакомления с туристическим потенциалом Шеки посетили Дворец шекинских ханов, Крепостные стены , Верхний Караван-Сарай, Дом ремесленников и территорию заповедника.

Также в рамках бизнес-тура они ознакомились с деятельностью Шекинского центра керамики и прикладного искусства «Абад». В ходе данного визита участники встретились с ремесленниками и обменялись идеями. По итогам встречи были обсуждены возможности сотрудничества и реализации совместных проектов с членами Caspian Energy Club.

Второй день бизнес тура начался с B2G форума. На этом форуме состоялась встреча членов Caspian Energy Club с главой Исполнительной власти города Шеки Эльханом Усубовым.

После окончания бизнес-форума был организован визит в ООО «AZERIPEK». В ходе визита члены Caspian Energy Club встретились с руководителем ООО «AZERIPEK» Самедом Набиевым и специалистами предприятия, обменялись мнениями и выдвинули предложения по сотрудничеству, ознакомились с производственным процессом.

В продолжение бизнес-тура участники вместе с руководителем ООО «Green Factory» Зяка Ханларовым посетили сельскохозяйственные поля, осмотрели холодильные системы и поближе ознакомились со специальными логистическими возможностями. В конце визита Зяка Ханларов ответил на вопросы членов Caspian Energy Club, обсудил совместное сотрудничество и внимательно выслушал озвученные ими предложения.

Следующим предприятием, который посетили участники, стал ООО «Shaki Tobacco» действующий на основе японских инвестиций и функционирующий на основе инновационных технологий.

В ходе визита члены клуба выдвинули свои предложения руководителю ООО «Shaki Tobacco» Азеру Юсифову и обменялись идеями о сотрудничестве.

Наибольший интерес вызвала встреча с учредителем и руководителем ООО «Bio Garden» Этибаром Нуриевым. Место, сочетающее в себе потенциал агро и экотуризма, получило высокую оценку членов Caspian Energy Club. В ходе встречи были выдвинуты интересные предложения и проведены предварительные обсуждения сотрудничества с рядом компаний членов Caspian Energy Club.

На третий день бизнес тура состоялся визит на завод “Şəki Şərab”. Были обсуждены новые возможности предприятия, в которое вложены инвестиции известным предпринимателем России Борис Титовым. Руководитель “Şəki Şərab” Видади Гасанов поделился своим опытом, подробно рассказал о производственном плане и новых производственных линиях. Во время дегустации вин Видади Гасанов ответил на вопросы членов «Caspian Energy Club» и оценил предложения о сотрудничестве.

Последним пунктом бизнес-тура стал традиционный Шекинский кондитерский дом «Али Ахмед». Члены Caspian Energy Club ознакомились с производственным процессом. Гости с большой радостью приобрели сладости для своих родных, близких и друзей.

В завершение бизнес-тура члены «Caspian Energy Club» выразили глубокую признательность руководству исполнительной власти города Шеки.