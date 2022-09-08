София хочет получать азербайджанский газ в обмен на поставки электроэнергии

София может гарантировать поставки электроэнергии Азербайджану, если Баку возьмет на себя обязательства поставлять дополнительные объемы газа в Болгарию, заявил министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов.
«В случае, если Болгария сможет гарантировать объемы электроэнергии, то Азербайджан может взять на себя обязательство перенаправить излишки газа в Болгарию. Это еще одна возможность для диверсификации энергетики Болгарии, особенно накануне зимнего сезона», - сказал Стоянов на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Баку, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию министерства экономики Болгарии.
На встрече также обсуждались новые направления укрепления торгово-экономических отношений между двумя странами.
Стоянов отметил, что Болгария является одним из крупнейших производителей электроэнергии в регионе, тогда как большинство мощностей Азербайджана полностью работают на газе.
По словам болгарского министра, Баку и София будут сотрудничать для улучшения транспортного сообщения между ними, а Болгария предоставит список приоритетных областей, которые ее интересуют на азербайджанском рынке.
Джаббаров и Стоянов также обсудили возможности возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, прекращенного из-за пандемии COVID-19.
Азербайджанский министр, свою очередь, отметил, что Азербайджан прилагает усилия для развития своего туристического сектора, и улучшение транспортного сообщения в этом контексте имеет первостепенное значение.
Стоянов подчеркнул, что упрощение поездок станет предпосылкой для расширения как туристических, так и деловых связей между Азербайджаном и Болгарией.
Э.Шафиев
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