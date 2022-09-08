Блинкен совершает необъявленный визит в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл в Киев, причем о его визите ранее не сообщалось, передало агентство Associated Press (AP). По данным AP, в ходе встреч с украинскими официальными лицами госсекретарь объявил о выделении Украине, а также 18 странам Европы военной помощи на $2 млрд для решения проблем, связанных с обеспечением их обороны.

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