Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в открытии нового корпуса Республиканского противотуберкулезного санатория для детей и подростков в Баку.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на официальный сайт главы государства, президенту доложили, что для санатория построен новый пятиэтажный корпус на 300 коек. В медицинском учреждении будут работать лаборатории, оснащенные современным оборудованием, рентгенодиагностическое, поликлиническое и физиотерапевтическое отделения.

Алиев в четверг также принял участие в открытии школьного комплекса №87 в Сураханском районе.

Президенту сообщили, что в новом учебном заведении будут 82 классные комнаты, где одновременно смогут обучаться 2304 учащихся.

Глава государства в четверг принял участие в открытии нового корпуса средней школы №35 в Насиминском районе.

Алиеву доложили, что в новом корпусе школы на 888 ученических мест созданы 24 классные комнаты, комнаты по информатике, труда, военной подготовке, иностранного языка, музыке, рисованию, медкабинеты, кабинеты физики, химии и биологии, библиотека, столовая и актовый зал. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 5454 квадратных метра.

Э.Шафиев