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ТЭК 08.09.2022 19:00

Терминал EemsEnergyTerminal в Нидерландах примет первую партию СПГ в середине сентября

Две плавучие регазификационные установки (FSRU) прибыли в нидерландский порт Эмсхавен, в четверг начинается их подготовка к эксплуатации, сообщило агентство Bloomberg.

Установки Exmar S188 и Golar Igloo, каждая из которых арендована на 5 лет, формируют единый терминал, которым управляет подразделение Gasunie -EemsEnergyTerminal. Терминал получит первую коммерческую партию СПГ в середине сентября, до 31 декабря запланирована поставка в общей сложности 18 партий СПГ.

Тот факт, что FSRU, преобразующие СПГ в газообразную форму, начинают работать перед началом зимнего сезона, важен для Европы в условиях энергетического кризиса, усилившегося в результате сокращения поставок газа из России, отмечает Bloomberg.

Спрос на плавучие СПГ-терминалы в Европе растет, поскольку они могут быть введены в эксплуатацию быстрее, а также являются более дешевыми и экологичными, чем береговые терминалы. Власти Германии зафрахтовали пять FSRU, еще две установки арендованы частным немецким бизнесом. Италия, Франция и страны Балтии также планируют использовать эту технологию.

Совокупная пропускная способность установок Exmar S188 и Golar Igloo составляет примерно 8 млрд кубометров газа в год.

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