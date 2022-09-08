Власти ограничат 2,5 тыс. фунтов стерлингов годовой размер платежей британских семей за электроэнергию - Трасс

В Великобритании с октября счета за электроэнергию для домовладений не будут превышать 2,5 тыс. фунтов стерлингов в год, такая мера сдержит инфляцию и ускорит экономический рост, заявила в четверг британский премьер Лиз Трасс.

"Правительство незамедлительно приступает к введению гарантированных цен, которые дадут людям определенность со счетами за электричество, сдержит инфляцию и будет способствовать экономическому росту", - заявила Трасс, выступая в британском парламенте.

"Эти гарантии подразумевают, что с 1 октября обычное домовладение будет платить по счетам не более 2,5 тыс. фунтов стерлингов в год на протяжении следующих двух лет, пока мы возвращаем энергетический рынок в нормальный режим работы ", - продолжила она.

По словам премьера, таким образом, одно домовладение будет экономить 1 тыс. фунтов стерлингов в год.

Она добавила, что, помимо этого, Великобритания "активизирует использование всех собственных энергоресурсов, в том числе добычу нефти и газа в Северном море". В частности, правительство выдаст 100 новых лицензий на добычу этих ресурсов.

Глава британского правительства заверила, что в стране "ускорят внедрение технологий экологичной и возобновляемой энергетики, в том числе водородной, солнечной, ветряной, а также технологии улавливания и хранения углерода".