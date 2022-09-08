Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры по вопросу о проведении встреч членов семей, разделенных корейской войной

Глава южнокорейского министерства по делам объединения Квон Ён Сэ предложил Пхеньяну провести переговоры по вопросу о проведении встреч членов семей, разделенных корейской войной 1950-1953 гг., сообщает в четверг "Ренхап".

"Мы должны решить эту проблему раньше, чем "разделенные семьи" исчезнут сами собой", - приводит агентство слова министра, который отметил, что в Сеуле примут к сведению все пожелания Севера по дате проведения, месту и формату переговоров.

Он напомнил, что людям, семьи которых оказались разделенными войной, уже по 80-90 лет.

По состоянию на конец августа 43,7 тыс. южнокорейцев разыскивают на Севере членов своих семей, связь с которыми они потеряли во время войны.

Страны уже провели 21 встречу членов разделенных семей, последняя состоялась в августе 2018 года.