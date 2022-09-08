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Регион 08.09.2022 16:44

В Турции более тысячи человек пришлось эвакуировать из-за сильного природного пожара

Более тысячи человек эвакуировали на юге Турции из-за природного пожара, с которым борются уже второй день, сообщает в четверг Associated Press.

Пожар начался в среду в провинции Мерсин на побережье Средиземного моря.

В борьбе с пожаром задействовали 29 вертолетов, 11 самолетов и 850 пожарных.

Не менее семи пострадавших направлены в больницы.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЖАР, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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