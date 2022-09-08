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Регион 08.09.2022 16:45

Персонал полностью покинул посольство Ирана в Албании после разрыва дипотношений

Персонал иранского посольства в албанской столице Тиране отбыл в полном составе после того, как Албания объявила о разрыве дипотношений с Ираном из-за приписываемых ему кибератак, сообщает в четверг Associated Press (AP).

Это первый случай в истории, когда страна разрывает дипломатические связи из-за кибератак, отмечает AP. Ранее албанские власти дали иранским дипломатам 24 часа на сборы.

После этого территорию посольства окружили сотрудники спецподразделений албанской полиции. На территории диппредставительства заметили огонь: по всей видимости, посольские работники сжигали документы.

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