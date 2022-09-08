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Дальнее зарубежье 08.09.2022 16:53

ВСУ вернули под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях более 700 кв. км

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщают об освобождении более 20 населенных пунктов в Харьковском направлении.

"На данное время военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км... В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов", - сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

По его словам, общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях составляет более 700 квадратных км

Он отметил, что на Краматорском направлении подразделения ВСУ продвинулись в глубину до 2 км, в ходе ведения наступательных действий на Славянском направлении ВСУ продвинулись в глубину до 3 км и освободили населенный пункт Озерное.

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Тэги: УКРАИНА, РЕГИОНЫ, ОСВОБОЖДЕНИЕ

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