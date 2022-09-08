Байрамов отмечает наличие широких перспектив для сотрудничества Баку и Мадрида

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг встретился в Мадриде с председателем Сената (верхней палаты парламента – ИФ) Испании Андером Хиль Гарсией, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

«Байрамов отметил наличие широких перспектив сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, торговли, IT, энергетической, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах», - сообщили в МИД Азербайджана.

Министр также выразил мнение, что межпарламентские связи внесут большой вклад в отношения между Азербайджаном и Испанией.

Байрамов проинформировал своего собеседника о подходах и шагах Азербайджана по обеспечению мира, безопасности и развития на Южном Кавказе в постконфликтный период, работы Баку по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, разблокирования транспортных и коммуникационных линий.

Э.Шафиев