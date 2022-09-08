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Внешняя политика 08.09.2022 16:54

Байрамов отмечает наличие широких перспектив для сотрудничества Баку и Мадрида

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг встретился в Мадриде с председателем Сената (верхней палаты парламента – ИФ) Испании Андером Хиль Гарсией, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

«Байрамов отметил наличие широких перспектив сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, торговли, IT, энергетической, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах», - сообщили в МИД Азербайджана.

Министр также выразил мнение, что межпарламентские связи внесут большой вклад в отношения между Азербайджаном и Испанией.

Байрамов проинформировал своего собеседника о подходах и шагах Азербайджана по обеспечению мира, безопасности и развития на Южном Кавказе в постконфликтный период, работы Баку по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, разблокирования транспортных и коммуникационных линий.

Э.Шафиев

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Тэги: МИД, ИСПАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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