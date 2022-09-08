Байрамов отмечает наличие широких перспектив для сотрудничества Баку и Мадрида

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг встретился в Мадриде с председателем Сената (верхней палаты парламента – ИФ) Испании Андером Хиль Гарсией, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в различных сферах.
«Байрамов отметил наличие широких перспектив сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, торговли, IT, энергетической, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах», - сообщили в МИД Азербайджана.
Министр также выразил мнение, что межпарламентские связи внесут большой вклад в отношения между Азербайджаном и Испанией.
Байрамов проинформировал своего собеседника о подходах и шагах Азербайджана по обеспечению мира, безопасности и развития на Южном Кавказе в постконфликтный период, работы Баку по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, разблокирования транспортных и коммуникационных линий.
Э.Шафиев
Министры на Совете ЕС по энергетике 9 сентября не намерены принимать каких-либо решений
Президент Азербайджана утвердил устав Агентства наземного транспорта
Азербайджан и ЕБРР подпишут соглашение о кредите на улучшение системы освещения Гянджи
В Азербайджане спад случаев COVID-19
Госагентство ОМС направит около 28 млн манатов на закупку лекарств
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры по вопросу о проведении встреч членов семей, разделенных корейской войной
США и союзники поставили Украине 126 гаубиц M-777 и 26 РСЗО – Остин
ВСУ вернули под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях более 700 кв. км
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ