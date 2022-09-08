United Airlines инвестировала $15 млн в производителя летающих такси Eve Air Mobility

Американская авиакомпания United Airlines Holdings Inc. инвестировала $15 млн в производителя летающих такси Eve Air Mobility, говорится в сообщении авиаперевозчика.

United Airlines заключила соглашение на приобретение 200 четырехместных электрических авиамобилей и 200 опционов на покупку дополнительных электрокаров, первые поставки ожидаются уже в 2026 году.

В рамках соглашения United и Eve Air Mobility будут сотрудничать в реализации новых проектов в сфере городской воздушной мобильности (urban air mobility, UAM).

Ранее United уже инвестировала в летающие такси. Так, в феврале 2021 года компания разместила заказ на $1 млрд на продукцию компании Archer Aviation Inc.

Акции United дешевеют на 0,4% в ходе предварительных торгов в четверг.