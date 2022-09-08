Госагентство ОМС направит около 28 млн манатов на закупку лекарств

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) направит около 28 млн манатов на закупку лекарственных препаратов для медицинских учреждений. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Агентство с этой целью заключило три контракта на общую сумму 27 млн 834,32 тыс. манатов. С ЗАО «Avromed Company» подписан контракт на сумму 8млн 572,167 тыс. манатов. С ООО «Zeytun Pharmaceuticals» подписан контракт на сумму 3млн 399,2 тыс. манатов. С ООО «Referans Pharmaceuticals» подписан контракт на сумму 15млн 862,953 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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